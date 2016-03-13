زين مالك يصدم جمهوره بهذه الصورة

يبدو أن مفاجآت النجم العالمي زين مالك Zayn Malik لن تتوقف. فبعد صدمة انفصاله عن فرقة One Direction، ها هو يفاجئ محبيه من جديد بوشم جديد على وجهه ورقبته، نشر صورته عبر حسابه على موقع "انستقرام".

وعلى الرغم من أن هذا الوشم الذي رسمه مالك، البالغ من العمر 23 عاماً، هو ليس الأول إذ إن جسمه يكاد يكون مغطى بالكامل بالرسوم، إلا أن محبيه أبدوا استغرابهم هذه المرة من وضع الوشم على وجهه وبشكل ظاهر وقص شعره بالكامل.

الوشم في الجانب الأعلى من وجهه كتب تحته mom، ما فسره البعض بأنه تحية إلى أمه في حين اعتبر البعض الآخر أنه اختصار لعنوان ألبومه الجديد Mind of Mine، أما على رقبته اكتفى زين برسم لعصفور.