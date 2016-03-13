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بالفيديو: مادونا "المهرجة" تغضب جمهورها الأسترالي وتبكي على المسرح

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السبت 12-03-2016 22:14

أحيت النجمة العالمية مادونا Madonna يوم 10 مارس/آذار حفلاً موسيقياً مثيراً في مدينة ملبورن الأسترالية، وأطلّت أمام المشاهدين مرتدية أزياء مهرج، بعد أن تأخرت عن الحفلة الموسيقية مدة 4 ساعات.

وكشفت صحيفة "Daily Mail" البريطانية أن الفنانة الأمريكية ركبت دراجة أطفال بـ 3 عجلات، ولدى تقديمها أغنية " I Got To Save My Baby " انفجرت بالبكاء، واشتكت للمشاهدين أن المحكمة الأمريكية تنظر حالياً في قضية حرمانها من رعاية ابنها البالغ من العمر 15 عاماً.

وأوضحت مادونا أن زوجها السابق المخرج السينمائي غي ريتشي Guy Ritchie رفع عليها دعوى متهماً إياها بانفصام الشخصية، فاتخذ ابنها إثر ذلك قراراً بالبقاء مع والده في بريطانيا.

يشار الى ان جمهور مادونا اشتكى أكثر من مرة من تأخرها عن مواعيد حفلاتها الموسيقية، وسبق للنجمة ان انهالت بالشتائم على المشاهدين المحتجين على تأخرها عن العرض الموسيقي الذي أقيم مؤخراً في مدينة مانتشستر البريطانية.

 

رقص مادونا بعلم الفيليبين يثير موجة غضب عارمة


 

 

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