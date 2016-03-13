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أمن الجيزة: تاجر المخدرات المقتول فى أكتوبر من أخطر العناصر الجنائية

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أمن الجيزة: تاجر المخدرات المقتول فى أكتوبر من أخطر العناصر الجنائية أمن الجيزة: تاجر المخدرات المقتول فى أكتوبر من أخطر العناصر الجنائية
كشفت تحريات الأمن بالجيزة، بإشراف اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن تاجر المخدرات الذى قُتِلَ فى مداهمة أمنية بطريق الفيوم– أكتوبر يُعَد من أخطر العناصر الجنائية التى تتاجر فى المواد المخدرة بتلك المنطقة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم عندما شعر بحضور قوات الأمن التى داهمت المنطقة، بادر بإطلاق أعيرة نارية فتم التعامل معه. وتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن ضبطت 4 قطع سلاح، و9 متعاطى مخدرات، خلال الحملة الأمنية التى شارك فيها ضباط قسم ثالث، وأول اكتوبر، تحت إشراف العميد محيى سلامة مفتش القطاع.


>مقتل شخص وإصابة 10 فى تبادل إطلاق النيران بين الأمن ومتهمين بطريق الفيوم

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