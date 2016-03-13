محامى الزند: تصريحات الوزير "زلة لسان وغير مقصودة"

عَلَّقَ عصام عجاج، محامى المستشار أحمد الزند وزير العدل، بعد تصريحات الأخير التى قال فيها: "هحبس أى حد يغلط حتى لو كان النبى عليه الصلاة والسلام" معتبرًا أنها زلة لسان، ولا تستحق كل هذا الهجوم.

وقال عجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" إنه لا يمكن لأحد المزايدة على تدين المستشار الزند، والجميع يعلم مدى إيمانه وتدينه. وأوضح أن المستشار أحمد الزند رجل متدين جدًا، وما قاله كانت زلة لسان، ولا يمكن أن يقبل أى شخص بإهانة الرُسُل والأنبياء.

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