ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين راغبى الاتجار فى الآثار

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط تشكيل عصابى يضم 12 متهما تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين راغبى الاتجار بالقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم متخذين من مركز حوش عيسى والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى مفادها عن قيام كل من "هـ. أ" مزارع ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات السابق اتهامه فى قضية "نصب"، " ن. أ " فلاح ومقيم عزبة سعيد وهبه حوش عيسى السابق اتهامه فى (13) قضية (سرقات متنوعة) " سرقة سيارة "، " م. أ " غنام ومقيم قرية الأربعمائة- حوش عيسى السابق اتهامه فى عدد (4) قضايا متنوعة آخرها قضية "إيصال أمانة"، " م. م " فلاح ومقيم قرية علوبة- مركز أبوالمطامير السابق اتهامه فى قضية "خيانة أمانة"، "هـ. ع" عاطل ومقيم عزبة سعيد وهبة حوش عيسى، " ق. ع " سائق ومقيم كوبرى العبد حوش عيسى، " م. أ " سائق ومقيم كوبرى المدير حوش عيسى، " ر ك " سائق ومقيم عزبة الجهمى حوش عيسى، " إ. م " تاجر ومقيم قويسنا المنوفية، " أ. ى " مدرس ومقيم جهينة سوهاج، " ع. ع " مزارع، " م. أ " سائق ومقيما طهطا سوهاج، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، يتزعمه الأول، تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين راغبى الاتجار بالقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم متخذين من مركز حوش عيسى والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى وإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى.

وعقب تقنيين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن ترددهم حيث أسفرت عن ضبط جميع المتهمين بناحية مشروع عبد القادر دائرة المركز مستقلين السيارات أرقام " س د أ 1263 " ماركة إيسوزو ربع نقل نبيتى اللون قيادة الرابع، السيارة ل د أ 9617 ماركة شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون قيادة التاسع، السيارة رقم ن وأ 5162 ملاكى مرسيدس قيادة العاشر و(جار فحصهم) وضبط بحوزة التاسع مطواة وبحوزة العاشر طبنجة عيار 9 مم ماركة ستار تحمل رقم 579067، و(9) طلقات من ذات العيار والمرخصة له برقم 15181 /1 مركز جهينة- سوهاج "بغرض الدفاع"، وبتفتيش السيارات عثر على (2) تمثال فرعونى مقلدين ومبلغ (2823) دولار فئة واحد دولار، ومبلغ (30200) جنيه و(17) هاتفا محمولا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية "بقصد الاتجار" والسلاحين النارى والأبيض "بقصد الدفاع" والسيارات "بقصد الانتقال"، والمبالغ المالية متحصلات جرائم النصب، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع والاستيلاء على قرابة مليون ونصف من ضحاياهم، وأضافوا أنهم يقومون بإيهام ضحاياهم بكون تلك القطع المقلدة أثرية والتحصل على مبالغ مالية منهم، وعقب انصرافهم يكتشف ضحاياهم بأنهم قد تعرضوا لواقعة نصب، وأضافوا قيامهم بتقسيم باقى المبالغ المالية المستولى عليها فيما بينهم وإنفاقها على مستلزماتهم الخاصة.

كما تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من القبض على 4 عاطلين سرقوا سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح بكفرالدوار.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار من " أ ع " تاجر مواد غذائية ومقيم عزبة نشأت دائرة قسم شرطة المنتزه ثان الإسكندرية أنه حال سيره بسيارته رقم س ق ع 4591 ملاكى ماركة إسكودا أوكتافيا حمراء اللون بطريق الخط الوسطانى دائرة المركز، قام عدد من الأشخاص "المجهولين" يستقلون سيارة ماركة سوزوكى فان (بدون لوحات معدنية) باستيقافه والاستيلاء على سيارته تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

أسفرت جهود البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كل من " م. م " عاطل ومقيم الطابية دائرة مركز شرطة كفر الدوار المطلوب ضبطه والتنفيذ " غيابياً " 3 سنوات، " م. أ " عاطل ومقيم كوم الطرفاية دائرة مركز شرطة كفر الدوار السابق اتهامه فى القضية جنايات " سرقة "، " م. إ " عاطل ومقيم الطابية مركز كفر الدوار السابق اتهامه فى القضية رقم 13613/2014 جنايات مركز كفر الدوار " سلاح بدون ترخيص"، "ع. ع. م " سن 27 عاطل ومقيم الطابية دائرة مركز كفر الدوار السابق اتهامه فى القضية جنايات مركز كفر الدوار "سلاح نارى".

وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم أسفرت عن ضبــط جميع المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش محلى الصنع و(2) طلقة من ذات العيار، و(2) مطواة قرن غزال.

واعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة نكايةً فى المجنى عليه بدعوى رفضه دفع مبالغ مالية لهم مقابل حراستهم قطعة أرض زراعية مملوكة له بناحية الطرح دائرة مركز كفر الدوار. وتم ضبط السيارة المستولى عليها بإرشاد المتهمين، وبعرضها والمتهمين على المجنى عليه تعرف عليهم وتم العرض على النيابة.

محافظ البحيرة: تم إنشاء 4 مناطق صناعية لتوفير أكبر عدد من فرص العمل