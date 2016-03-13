6 نصائح للعناية اليومية بغرفة الطفل

تتطلّب غرفة الطفل ترتيباً يوميّاً للتخلص من الفوضى. لذا، يقدم "سيدتي. نت" للأمهات النصائح الأبرز لترتيب وتنظيف الغرفة، بأقل وقت ممكن:

1. احرصي على اقتناء صناديق لتخزين الألعاب، وقومي بتزيينها بورق ملوّن، وضعيها تحت السرير لكسب المساحة. ولا تنسي سلّة المهملات.

2. علّقي السلال على الحائط، لتضعي فيها الملابس التي تستعمل يومياً.

3. ضعي سجّادة صغيرة في المكان المخصّص للعب، فالطفل يفضّل الجلوس على الأرض بدلاً من الكرسي.

4. امسحي أسطح الخشب، خصوصاً في مساحة اللعب بقماش مبلل بالماء أو بأحد أنواع المطهرات.

5. أزيلي الغبار عن الستائر بواسطة فرشاة المكنسة الكهربائية الناعمة.

6. افتحي جميع النوافذ لتهوئة الغرفة، وطرد البكتيريا المختبئة في داخلها.