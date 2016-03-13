بالصور..محافظ البحرالأحمر يحضر ختام سباق السيارات الكهربائية ويكرم الفائزين

اختتمت مساء أمس السبت، فاعليات مسابقة سباق السيارات الكهربائية بمدينة الغردقة بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والذى تستضيفه محافظة البحر الأحمر لأول مرة بمشاركة 9 جامعات حكومية وخاصة.

وحصلت على المركز الأول جامعة عين شمس ثم جنوب الوادى، والمركز الثالث حصلت عليه جامعة بنها، وسلم المحافظ الفائزين الدروع معربا عن شكره وتقديره للمشاركين فى المسابقة.

وقال محافظ البحر الأحمر، خلال تسليم المشاركين إنهم أمل مصر فى الفترة القادمة، كذلك قدم الشكر للشركة الراعية لتحملها نفقات سفر الفرقة الفائزة بالمركز الأول إلى دبى للمشاركة فى البطولة العالمية، مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده لسفر الفائزين بالمركز الثانى والثالث إلى دبى للمشاركة فى البطولة.

وكان قد انطلق أول أمس الجمعة سباق السيارات الكهربائية والهجينة العالمية والذى تستضيفه مدينة الغردقة لأول مرة، والتى يشارك بها 150 طالباً بكليات الهندسة بتسع فرق تمثل عدداً من أهم جامعات مصر الحكومية والخاصة.

وتمثل فرق الجامعات الحكومية النصيب الأكبر من الفرق بعدد 6 فرق بينما تمثل الثلاث فرق الآخر الجامعات الخاصة.

وتنظم تلك المسابقة مؤسسة «جلوبال EEE» العالمية الأمريكية غير الهادفة للربح، وتقام هذه المسابقة بمنتجع سوما باى جنوب الغردقة، والتى من المقرر أن تستمر حتى غدا السبت 12 من مارس الجارى، والفائز بالمركز الأول سوف يصعد إلى البطولة العالمية بالسيارات الكهربائية والهجينة بأبوظبى.

تعد بطولة Global EEE للسيارات الكهربائية والهجينة إحدى البطولات الرائدة والعالمية بهذا القطاع، وقد حققت نجاحاً كبيراً بآخر سباقاتها فى الإمارات العربية المتحدة عام 2014، وتقام المسابقة لأول مرة فى مصر من أجل فتح أبواب الابتكار أمام الطلبة المصريين فى مجال الطاقة، وإلقاء الضوء على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة فى المستقبل.

حضر إطلاق إشارة البدء الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على هامش حضوره مؤتمرا طبيا بالغردقة، وعدد كبير من القيادات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة جهاز حماية الشوطئ والمحميات الطبيعة وجهاز شئون البيئة، وعدد كبيرة من إدارة منتجع سوما باى.

ومن ضمن البطولات التى من المقرر أن تقام بمدينة الغردقة البطولة الدولية للشراع خلال الفترة من 20-27 من شهر مارس الجارى كما تقام خلال شهر أبريل بطولة العالم للإسكواش.

بالصور.. انطلاق مسابقة سباق السيارات الكهربائية بالغردقة بمشاركة 150 طالبا