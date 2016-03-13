مارسها وانت صغير هترتاح وانت كبير..9عادات يومية تشعر بقيمتها فى سن الثمانين

مع انشغالنا الشديد وعدم وجود أى وقت فراغ نمارس فيه المواهب والعادات الصحية التى نحبها، وتضارب الدراسات والأبحاث الطبية، وتحذيرها من الكثير من الأغذية والعادات التى نشأنا عليها، بات لزاما على الإنسان أن يواظب يوميا على مجموعة من العادات الصحية مهما كانت الظروف.

ونقدم لكم مجموعة من العادات التى يجب أن تواظبوا على ممارستها بشكل يومى منتظم وستشعرون بقيمتها عند بلوغكم سن الثمانين، حسبما نشر مؤخرا الموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.خصص يوما فى الأسبوع لمقابلة زملائك وممارسة الرياضة معهم، حيث تساهم العلاقات الاجتماعية فى تعزيز الصحة، بينما تتسبب العزلة فى رفع خطر الإصابة بالاكتئاب والأزمة القلبية والسكتة الدماغية، كما أن فوائد الرياضة لا تخفى على أحد.

2.ادهن الكريمات الواقية من الشمس قبل الخروج من المنزل فى الأيام المشمسة، حيث يساهم استخدامها بشكل يومى فى الحد من شيخوخة الجلد بنسبة 24% عن التقدم فى العمر حسب الأبحاث الحديثة.

3.تناول زجاجة كبيرة من المياه يوميا، حيث يساهم فى تعزيز حماية الحمض النووى DNA وكما يخفض خطر الإصابة بسرطان المثانة البولية، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Environmental Health Perspectives"، كما يساهم ذلك فى تقليل فرص إصابتك بالأمراض بشكل عام، خاصة اضطرابات الكلى والإمساك والصداع.

4.خصص دقيقة يوميا لتنظيف أسنانك بالخيط الطبى، حيث تساهم العناية بالأسنان فى حمايتك من المضاعفات الصحية مستقبلا، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتهابات البروستاتا، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Dentistry".

5.تناول يوميا "طبق" من حبوب الإفطار المحتوية على الشعير والشوفان والنخالة الممزوجة بالفواكه، حيث كشفت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساهم نظريا فى الحد من خطر الوفاة من السرطان بنسبة 15%، كما يقلل ذلك خطر الوفاة من مرض السكر بنسبة 34%.

6.يجب تناول كوب كبير من اللبن على الأقل يوميا، حيث يساهم ذلك فى الحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمى، وكما يقلل معدل حدوث تآكل العظام وهشاشة العظام.

7. تخصيص 5 دقائق يوميا لممارسة رياضة الجرى الخفيف أو المشى السريع، حيث يساهم ذلك فى الحد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 58%، وذلك حسبما جاء بالدورية الطبية "American College of Cardiology".

8.تناول حفنة من المكسرات يوميا، ويمكن إضافتها إلى الزبادى أو سلطة الفواكه، حيث يقلل ذلك نظريا من خطر الوفاة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى بنسبة 20%.

9.الشعور بالتفاؤل طوال الوقت ولا تتخلى عن ابتسامتك، حيث يساهم ذلك فى تعزيز صحة جهازك المنع وكما يقلل من شعورك بالآلام الجسدية.

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