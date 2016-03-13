احصلي على شعر صحي برائحة جميلة

حاسة الشم تعتبر إحدى أقوى الحواس لدى الإنسان، ويلعب العطر عادة دوراً كبيراً في جذبنا إلى شخص ما. ويمكن للعطر المميز، الذي يأسر حاسة الشم لدينا عند مرور شخص ما، أن يلفت أنظارنا ويفرض حضوره في عقلنا، فتجدنا مصرّين على معرفة اسم ذلك العطر الجميل الذي يضعونه!

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ومما لا شك فيه، فإننا جميعنا نقدّر منتجات العناية بالشعر ذات الفوائد الملموسة، ولكن أن يكون هناك منتج يقدم تلك الفوائد مع رائحة فوّاحة وجميلة، فتلك إضافة رائعة! وهل هناك أروع من شعر جميل برائحة عطرة؟ نريد شامبو يقدّم المعجزات لشعرنا ويمنحه أيضاً عطراً منعشاً وفواحاً يدعم برنامج الجمال الذي نطبّقه. وفي كل الأحوال، فإن الشعر الفواح برائحة منعشة يشكل عنصر تدعيم مذهل لمزاجنا، فاستنشاق نفحات عطرة ومنعشة من شعرنا خلال اليوم يمنحنا شعوراً بالنظافة والانتعاش، إنه النمط المثالي للاستخدام العطري الذي يدوم طويلاً، بطريقة ناعمة وغير طاغية.

وإذا كنت تبحثين عن شامبو مدعّم برائحة رائعة تدوم طويلاً، نقدم لك هيد آند شولدرز حيوي وحريري الجديد الذي يحتوي على عطر جديد مذهل يترك شعرك بنفحات جميلة طوال اليوم. ويتضمن هذا الشامبو تكنولوجيا "بلوم" التي تقدم نفحات عطرية عند تفعيلها باستخدام الماء خلال الاستحمام، وهي تحتوي على نفحات من زهرة الكاميلا المعروفة بقدرتها على الترطيب، لتضفي لمسات عطرية مميزة ورقيقة على تركيبة الشامبو. أما التوت الحريري الغني بالفيتامينيات الضرورية، فهو يضمن حصول شعرك على أروع إطلالة ورائحة على الإطلاق.

"غالباً ما أسمع من عميلاتي بأن الحصول على منتج شعر مع عطر يدوم طويلاً هو أمر هام فعلاً بالنسبة لهن. فهن يحببن الحصول على نفحات عطرية جميلة كلما حركّن شعرهن! حيث أن هذا الأمر يمنحهن شعوراً رائعاً وجذاباً، فضلاً عن تزويدهن بدفعة من الثقة".

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