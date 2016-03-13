أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

3 خطوات للحصول على مكياج الكاندي

Google+ Print

السبت 12-03-2016 16:22

أصفر، زهري، برتقالي، أخضر، أزرق .... وغيرها من ألوان الربيع المنعشة، التي تصنع بدروها لوحة مكياج كاندي زاهية في هذا الفصل .
3 خطوات يجب اعتمادها للحصول على إطلالة كاندي ناجحة:
- إسألي نفسك أولاً: هل أنا جريئة كفاية لاعتماد هذا اللوك؟ في حال نعم، حضري سريعاً علبة الالوان الربيعية الخاصة بمكياجك هذا الربيع .
- لإطلالة كاندي مميّزة يجب أن تجمعي بين لونين : الأول خفيف وفاتح والثاني كهربائي داكن واضح مع توزيع الألوان بين العيون والفم.
- أخيراً المكياج الكاندي غالباً ما نراه على وجه باربي، لهذا في حال اعتمدته، حاولي رسم بعض الشامات على وجنتيك من خلال استعمال قلم بني اللون.

 

تابعي أيضاً:

أغرب الطرق في استخدامات كريم الشفاه

بالفيديو: مئة حقبة جماليّة في دقيقة واحدة

كيف تفضّلين النجمات، بالمكياج القوي أم الناعم؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»