3 خطوات للحصول على مكياج الكاندي

أصفر، زهري، برتقالي، أخضر، أزرق .... وغيرها من ألوان الربيع المنعشة، التي تصنع بدروها لوحة مكياج كاندي زاهية في هذا الفصل .

3 خطوات يجب اعتمادها للحصول على إطلالة كاندي ناجحة:

- إسألي نفسك أولاً: هل أنا جريئة كفاية لاعتماد هذا اللوك؟ في حال نعم، حضري سريعاً علبة الالوان الربيعية الخاصة بمكياجك هذا الربيع .

- لإطلالة كاندي مميّزة يجب أن تجمعي بين لونين : الأول خفيف وفاتح والثاني كهربائي داكن واضح مع توزيع الألوان بين العيون والفم.

- أخيراً المكياج الكاندي غالباً ما نراه على وجه باربي، لهذا في حال اعتمدته، حاولي رسم بعض الشامات على وجنتيك من خلال استعمال قلم بني اللون.

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