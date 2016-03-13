3 خطوات للحصول على مكياج الكاندي
السبت 12-03-2016 16:22
أصفر، زهري، برتقالي، أخضر، أزرق .... وغيرها من ألوان الربيع المنعشة، التي تصنع بدروها لوحة مكياج كاندي زاهية في هذا الفصل .
3 خطوات يجب اعتمادها للحصول على إطلالة كاندي ناجحة:
- إسألي نفسك أولاً: هل أنا جريئة كفاية لاعتماد هذا اللوك؟ في حال نعم، حضري سريعاً علبة الالوان الربيعية الخاصة بمكياجك هذا الربيع .
- لإطلالة كاندي مميّزة يجب أن تجمعي بين لونين : الأول خفيف وفاتح والثاني كهربائي داكن واضح مع توزيع الألوان بين العيون والفم.
- أخيراً المكياج الكاندي غالباً ما نراه على وجه باربي، لهذا في حال اعتمدته، حاولي رسم بعض الشامات على وجنتيك من خلال استعمال قلم بني اللون.
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