أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بلاغ يتهم طالب جامعى باغتصاب تلميذة أثناء إعطائها الدرس بقرية بالشرقية

Google+ Print
بلاغ يتهم طالب جامعى باغتصاب تلميذة أثناء إعطائها الدرس بقرية بالشرقية بلاغ يتهم طالب جامعى باغتصاب تلميذة أثناء إعطائها الدرس بقرية بالشرقية
قدمت أسرة تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بقرية بمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، ببلاغ بمركز الشرطة، ضد طالب جامعى، تتهمه باغتصاب تلميذتها، وتم إخطار نيابة كفر صقر للتحقيق، برئاسة محمد الباز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية ، إخطارا من الرائد هيثم حجازى رئيس مباحث كفر صقر، ببلاغ من أسرة تلميذة يفيد قيام شاب جامعى بالتعدى عليها جنسيا .

وتبين من التحريات . أن الشاب طالب جامعى من قرية تابعة لمركز كفر صقر ، وأنه يعطى دروس بمنزله للتلاميذ بالقرية ، وبعد انتهاء الدرس تعدى على التلميذة ، بعد أن طلب من جميع التلاميذ الانصرف ما عدا التلميذة.

وبالعرض على مصطفى عز وكيل نيابة كفر صقر، استمع إلى أسرة التلميذة وإليها ، واتهمت الطالب ، وقرر عرض التلميذة على الطب الشرعى، وضبط وإحضار الشاب، الذى لاذا بالفرار من منزله فور علمه بانتشار الخبر .


>حبس أمين شرطة ترك خدمته بالإسماعيلية وتوجه بقوة للشرقية لتفتيش المقاهى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365