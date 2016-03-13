بلاغ يتهم طالب جامعى باغتصاب تلميذة أثناء إعطائها الدرس بقرية بالشرقية

قدمت أسرة تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بقرية بمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، ببلاغ بمركز الشرطة، ضد طالب جامعى، تتهمه باغتصاب تلميذتها، وتم إخطار نيابة كفر صقر للتحقيق، برئاسة محمد الباز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية ، إخطارا من الرائد هيثم حجازى رئيس مباحث كفر صقر، ببلاغ من أسرة تلميذة يفيد قيام شاب جامعى بالتعدى عليها جنسيا .

وتبين من التحريات . أن الشاب طالب جامعى من قرية تابعة لمركز كفر صقر ، وأنه يعطى دروس بمنزله للتلاميذ بالقرية ، وبعد انتهاء الدرس تعدى على التلميذة ، بعد أن طلب من جميع التلاميذ الانصرف ما عدا التلميذة.

وبالعرض على مصطفى عز وكيل نيابة كفر صقر، استمع إلى أسرة التلميذة وإليها ، واتهمت الطالب ، وقرر عرض التلميذة على الطب الشرعى، وضبط وإحضار الشاب، الذى لاذا بالفرار من منزله فور علمه بانتشار الخبر .

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