إنشاء الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بكفر الشيخ

أصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قرارا بإنشاء الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمحافظة، ويتم استخدام تقسيم تنظيمى رئيسى بالهيكل التنظيمى المعتمد لديوان عام المحافظة بمستوى إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، يكون تابعا لرئاسة المحافظ مباشرة ويتولى وضع السياسات والبرامج والخطط اللازمة لتطوير أساليب العمل والبرامج التنفيذية للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى لمحافظة كفر الشيخ، بغية الحصول لصيغة بيئية تنفيذية تعلن عن استراتيجية النقاء والنظافة بالمحافظة فى ضوء تنفيذ المعايير القومية والوطنية المحلية والإقليمية. قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تشرف الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى على التقسيمات التنظيمية الآتية (النظافة والمخلفات الصلبة – التجميل والحدائق العامة – التنسيق الحضارى)، على أن يتم استحداث هذه التقسيمات بمستوى إدارة تقوم كل منها بممارسة الاختصاصات المنوطة بها كل فى مجال اختصاصه.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، يتم استحداث تقسيم تنظيمى مماثل للإدارة العامة المستحدثة والمنصوص عليها فى المادة رقم (1) من القرار بالهيكل التنظيمى المعتمد للمدن والمراكز بمستوى الإدارة بذات المسمى (النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى)، على أن يكون تبعيته الإدارية للسيد لرئيس المدينة وتتبع فنيا التقسيم الرئيسى للإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بديوان عام المحافظة، وبالنسبة للوحدات المحلية القروية فسيتم الاكتفاء بعناصر وظيفية تلحق للعمل تحت الإشراف المباشر لرؤساء القرى وتتولى ممارسة ذات الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنوطة بتقسيم (النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى)، وأن تتبع فنيا لإدارة النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدن، على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلى لحين استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية بالتنسيق مع كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لاعتماد التقسيمات المستحدثة واتخاذ الإجراءات القانونية لتمويلها ذاتيا دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وقال إنه أصدر القرار رقم (8073) لسنة 2016م بتكليف صفوت سليمان مديرا عاما للإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بديوان عام المحافظة، وقرار رقم (8488) بالعمل بأحكام اللائحة المرفقة لتنظيم العمل بمشروع المشتل المركزى بمحافظة كفر الشيخ، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

يذكر أن مشروع المشتل المركزى لمحافظة كفر الشيخ احد المشروعات الخدمية المملوكة للمحافظة والتابع لصندوق الخدمات والبيئة المحلية بالمحافظة، يهدف المشروع إلى تحسين البيئة وتوفير نباتات الزينة والأشجار الخشبية لكل الجهات والأفراد بنطاق المحافظة والمحافظات الأخرى، يتكون رأس مال المشروع من أصوله الثابتة والمنقولة، تتكون الموارد المالية للمشروع من الإيرادات الذاتية الناجمة عن مباشرته لنشاطه والمساهمات والاعتمادات التى قد تقرر له من المحافظة والإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التى يقبلها مجلس إدارة المشروع، ويتولى إدارة المشتل مجلس إدارة يشكل على النحو التالى.. سكرتير عام المحافظة رئيسا، وسكرتير عام المحافظة المساعد نائب الرئيس، ورئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة عضوا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا عضوا، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة عضوا، والمدير التنفيذى للمشروع عضوا، ويمثل رئيس مجلس إدارة المشروع أمام القضاء وفى مواجهة الغير، ويختص مجلس إدارة المشروع برسم السياسة العامة فى المشروع فى ضوء الأهداف التى أنشئ من أجلها، والعمل على تذليل العقبات التى تعوق عمل المشروع وإصدار ما يلزم من قرارات لضبط وحسن سير العمل بالمشروع وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى والجهاز الوظيفى والعمل على تحديد أسعار بيع منتجات المشروع فى ضوء الأسعار السوقية، ووضع قواعد وأسس إثابة للعاملين بالمشروع فى ضوء ما تقرره اللائحة، وندب أو تعيين العاملين بالمشروع فى ضوء ما تقرره وما تقتضيه حاجة العمل بالمشروع، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية سنويا.

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