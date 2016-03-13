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بالفيديو.. أسقف الشباب: نربى أولادنا فى الكنيسة على حب السيسي رجل الإنجازات

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بالفيديو.. أسقف الشباب: نربى أولادنا فى الكنيسة على حب السيسي رجل الإنجازات بالفيديو.. أسقف الشباب: نربى أولادنا فى الكنيسة على حب السيسي رجل الإنجازات
وجه الأنبا موسى أسقف الشباب فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشكر للرئيس السيسى، قائلا: نربى أولادنا على حب والرئيس السيسى، ونشكره على الإنجازات الضخمة التى حققها فى مصر.
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>وتحدث خلال حفل تأبين البابا شنودة عن إنجازات الرئيس قائلا: دمياط سلة غذاء العالم، وقناة السويس شريان حياة العالم، وفى الصعيد المثلث الذهبى وفى سيناء حول الصحراء للخضرة.

ووصف الأنبا موسى، البابا تواضروس ببابا دراسات الكتاب المقدس وبابا التربية والنشء، معتبرًا أن البابا كيرلس السادس بابا الصلاة والمعجزات، وكيرلس الخامس بابا التربية الكنسية، وكيرلس الرابع أبا الإصلاح أول من أدخل تعليم البنات فى مصر والتعليم الصناعى.

وتابع: أعطى الله نعمة خاصة للبابا تواضروس فى دراسات الكتاب المقدس وهو مهتم جدًا بالأطفال وأسس مركزا ضخما لتدريب خدام وخادمات الطفولة لأنها شجرة تطرح ثمارا لكى تستمر الكنيسة ويستمر العمل.


>- البابا تواضروس: أنا تلميذ فى مدرسة البابا شنودة

- بالفيديو.. حفل تأبين لـ"البابا شنودة"بحضور قيادات الكنيسة ووزيرى السياحة والهجرة

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مصر 365

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