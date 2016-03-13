الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تواصل استلام مواقع"وظيفتك جنب بيتك"بالقليوبية

صرح اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واصلت اليوم السبت استلام المواقع التى سيتم تنفيذ مشروع وظيفتك جنب بيتك عليها، حيث قامت باستلام المواقع التابعة لكفر شكر وهى قرية كفر على شرف الدين على مساحة 864م2 لبناء مصنع عليها، وكذا بقرية المنشأة الكبرى على مساحة 1824م لبناء مصنعين بها، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المصانع فى 30/6/2016 القادم بإذن الله.

يذكر أن محافظ القليوبية قد أعلن عن بدء المرحلة الأولى من مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بالتعاون مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية - الاستشارى لرئيس الجمهورية، حيث تقوم المحافظة بإنشاء 13 مصنع ملابس جاهزة فى 11 وحدة قروية يتم تأجيرها للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، ويهدف المشروع إلى نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب قريبة من محال إقامتهم، وقد قامت المحافظة بذلك فى بادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، ومن المتوقع أن ينشأ عن هذا المشروع فى مرحلته الأولى 2500 فرصة عمل مباشرة وعدد مماثل من الفرص غير المباشرة.

يذكر أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقرية اقتصاديا واجتماعيا وإدارياً، والحد من ظاهرة هجرة سكان الريف للمدينة، وذلك عن طريق تحسين المستوى المعيشى لأبنائها وإشراكهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل قريبة من منازلهم.

"الهيئة الهندسية" تتسلم مواقع مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بالقليوبية