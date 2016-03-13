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محافظ كفرالشيخ: أتابع لقاءات المراكز والمدن الجماهيرية لحل مشاكل المواطنين

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محافظ كفرالشيخ: أتابع لقاءات المراكز والمدن الجماهيرية لحل مشاكل المواطنين محافظ كفرالشيخ: أتابع لقاءات المراكز والمدن الجماهيرية لحل مشاكل المواطنين
قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إنه عقد لقاءات جماهيرية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع اللقاء المركزى للمواطنين بالديوان العام، اليوم السبت، مضيفاً أن هذه اللقاءات تعقد أسبوعياً، يوم السبت، ويحضرها جميع القيادات التنفيذية بكل مركز، لافتاً لأنه يتابع هذه اللقاءات وآلية حل مشاكل المواطنين شخصياً.

وأضاف المحافظ أنه فى مركز ومدينة كفر الشيخ عقد اللواء أحمد الطرابلسى مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لقاءً جماهيريا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بحضور أحمد بدر رئيس مدينة سيدى غازى، ونواب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ورؤساء الوحدات القروية وجهاز التفتيش والمتابعة؛ لبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها بوجود جميع مديرى الجهاز التنفيذى لمركز ومدينة كفر الشيخ من الصحة والتعليم والتموين والرى والكهرباء والمياه والصرف الصحى والطرق.

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (1)

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (2)

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (3)

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (4)

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (5)

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (6)

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ (7)

بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يبحث 61 شكوى فى لقائه بالجماهير

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