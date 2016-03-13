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خالد يوسف: أتوقع عودة الإخوان بعد7 سنوات حال عدم وجود مناخ ديمقراطى

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خالد يوسف: أتوقع عودة الإخوان بعد7 سنوات حال عدم وجود مناخ ديمقراطى خالد يوسف: أتوقع عودة الإخوان بعد7 سنوات حال عدم وجود مناخ ديمقراطى
قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع عودة الإخوان مرة أخرى حال عدم تحويل إلى دولة ديمقراطية، لديها تعددية حزبية، خلال الـ 7 سنوات المقبلة، لافتاً إلى دور "دعم مصر" وممارساته داخل البرلمان.

وأوضح خالد يوسف، فى حواره ببرنامج يوم بيوم ،المذاع عبر فضائية النهار اليوم مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه لكى تتحول مصر لدولة ديمقراطية، يجب أن يكون هناك عدة كيانات تنشئ من أرض الواقع وأن يكون لها جذور داخل الشعب.

وأكد النائب البرلمانى، أن ائتلاف 25-30 موجود بالفعل لكنه لم يسجل رسمياً لعدم وجود 150 عضواً به، قائلاً :"غصب عنهم موجود 25-30.. تكتل وله رأى وطرح وأجندة تشريعية ولا يعنينا أن يكون لنا ممثل داخل اللجنه العامة".

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