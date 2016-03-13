وزير العدل: والله لم ألتق الرئيس اليوم.. وأرجو أن يقبل الله ورسوله اعتذارى

نفى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن يكون التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت بسبب تصريحاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع:" والله لم التقى فخامة الرئيس اليوم.. واللى حدث فى هذا الشأن تمثيلية اتعملت واتعمل ليها سيناريو وحوار وإخراج".

وأضاف:" وأنا أعتذر عن هذا الحديث اعتذاراً أرجوا أن يكون مقبولاً من الله ومن سيدى رسول الله ومن كافة من يحبون رسوله وأنا منهم .. والعبارة التى قلتها ما كان يجب أن تقال ولم تصدر منى عن عمد".

وشدد "الزند"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، على أنه يقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جوارحه، وتابع:" من منا لم يخطىء".

واستطرد وزير العدل قائلاً:" وهناك بعض ممن يعرفهم الجميع يعملون على تشغيل كتائبهم لاستفزاز عاطفة الناس الدينية.. والجميع لا يقبل المساس بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم وجدوا ضالتهم فى هذا التصريح وأشعلوا نار الفتنة .. ولكن أنا ما كان مقصدى هذا مطلقاً وأنا استنكر ما قلته وما كان ينبغى أن أقوله فى هذا الحوار ".

"الزند": لا أستطيع الحكم بقضايا الإرهاب لأنى لا أضمن الميل فى إصدار الأحكام.. أقسم بالله ما سعيت لتعيين أحد بالقضاء.. لم أقل "نحن أسياد الشعب".. وسأحاسب المخطئ أيا كان صفته "إنشالله يكون النبى"

الزند يوضح حقيقة تصريحاته الأخيرة فى حوار خاص مع خالد صلاح الثلاثاء المقبل