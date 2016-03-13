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مصطفى بكرى:"حبس تيمور السبكى رسالة للجميع..ونساء الصعيد يشعرن بالراحة الآن"

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مصطفى بكرى:"حبس تيمور السبكى رسالة للجميع..ونساء الصعيد يشعرن بالراحة الآن" مصطفى بكرى:"حبس تيمور السبكى رسالة للجميع..ونساء الصعيد يشعرن بالراحة الآن"
أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن حكم محكمة جنح أول أكتوبر بحبس تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" 3 سنوات وغرامة 200 جنيه رسالة للجميع للتوقف عن الإهانات والمزايدات، وهتك الأعراض على شاشات الفضائيات.

وقال "بكرى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، "السبكى يستحق أقصى عقوبة ولكننا أمام قضاء مصرى عادل ونزيه".

وأضاف أن "هذا الحكم بمثابة رسالة لكل من يتطاول، ويخرج عن الآداب العامة، ويوظف القنوات العامة لحسابات غير موضوعية، وينتهك أعراض الناس، قائلاًَ "نساء الصعيد يشعرن الآن بقدر كبير من الراحة بعد أن ذهب من تطاول عليهن خلف الأسوار وفى السجن".

- منظمات المرأة تشيد بحكم القضاء بحبس تيمور السبكى 3 سنوات لإهانته نساء مصر.. سوزان القلينى: الحكم عبرة للآخرين وسيدات مصر لا يستهان بهن.. ومديرة منظمة المرأة العربية: رد اعتبار للمرأة المصرية
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