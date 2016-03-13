المجلس الرئاسى الليبى يدعو كافة المؤسسات السيادية التواصل مع حكومة الوفاق

>دعا المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى كافة المؤسسات السيادية والجهات العامة فى الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية، للبدء فى التواصل فورًا مع حكومة الوفاق الوطنى وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة.

واعتبر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، فى بيان له مساء اليوم السبت، أن الدعم اللا محدود من أغلبية أعضاء مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الحوار السياسى والنخب الوطنية والثقافية هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطنى واضطلاعها بالمهام الجسام التى شكلت لأجلها.

ورحب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بالبيان الصادر عن أعضاء الحوار السياسى الليبى الصادر فى 10 مارس الجارى عقب اجتماعهم فى تونس.

وطالب أعضاء الحوار السياسى الليبى أن «يتخذ المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة وفقًا للترتيبات الأمنية الواردة فى الاتفاقية»، كما طالبوا من المؤسسات المالية الرسمية وضع الترتيبات اللازمة لـ«تسليم فورى ومنظم وسلمى للسلطة تماشيًا مع أحكام الاتفاق السياسى الليبي.