شادي محمد لـ في الجول: إذا كنت مسؤولا في الأهلي لانسحبت من إفريقيا

"ما يحدث غير منطقي بالمرة وكان قراري سيكون مختلفا إذا كنت مسؤولا في الأهلي".. هكذا بدأ شادي محمد مدافع الفريق الأسبق حديثه مع FilGoal.com عن بداية مشوار الفريق الإفريقي.

ريكرياتيفو استقبل الأهلي يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأهدر المارد الأحمر العديد من الفرص لينتهي اللقاء 0-0. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد حضور جانب من جماهير الأهلي على عكس ما يحدث في مباريات الفريق بمصر نظرا لإقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

وقال شادي محمد لـFilGoal.com: "جماهير الأهلي الآن لا تقدر على التواجد في المدرجات لمؤازرة فريقها إلا في المباريات خارج مصر، هل هذا منطقي؟ هل منطقي أن تسافر الجماهير إلى أنجولا وكوت ديفوار والكاميرون للتواجد في المدرج ولا تتواجد في مدرجات مصر؟".

وأضاف "إذا كنت مسؤولا في الأهلي لانسحبت من بطولة إفريقيا في حالة رفض المسؤولين في مصر حضور الجماهير".

وأوضح "الاتحاد الإفريقي يسمح بحضور الجماهير وهو ما يؤكده عبر لوائحه، كذلك تأتي الوعود الدائمة من المسؤولين في مصر بعودة الجماهير ولا نرى أيا من ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي عليه أن يطلب حضور جماهيره بداية من لقاء الإياب، وفي حالة رفض ذلك عليه أخذ ردة فعل قوية".

ضد ريكرياتيفو

وتطرق شادي محمد في حديثه مع FilGoal.com للحديث عن أخر ربع ساعة للأهلي أمام ريكرياتيفو والتي شهدت خطورة لأصحاب الأرض قائلا: "وضع طبيعي أن يضغط الفريق صاحب الأرض في أخر المباراة".

وتابع "على أرضك ووسط جماهيرك والنتيجة تشير للتعادل والمباراة على مشارف الانتهاء، كل ذلك يجعل الفريق صاحب الأرض يهاجم في الدقائق الأخيرة".

وأردف "الأهلي قدم مباراة كبيرة وكان أفضل وله السيادة وبالتحديد في الشوط الأول".

مباراة العودة

فهل حسم الأهلي التأهل؟ يُجيب شادي محمد: "بالطبع لا".

ويواصل حديثه قائلا: "ريكرياتيفو لن يكون صيدا سهلا للأهلي في لقاء الإياب".

وبات على الأهلي تحقيق الفوز يوم السبت المقبل في مباراة الإياب من أجل ضمان الصعود لدور الـ16.