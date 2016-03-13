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نجم المقاصة يتحدث لـ في الجول عن تأهل غير مضمون.. وجذب أنظار كوبر

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نجم المقاصة يتحدث لـ في الجول عن تأهل غير مضمون.. وجذب أنظار كوبر نجم المقاصة يتحدث لـ في الجول عن تأهل غير مضمون.. وجذب أنظار كوبر

يعتقد ميدو جابر نجم للمقاصة أن فريقه لم يضمن التأهل لدور الـ16 من كأس الكونفدرالية، رغم الفوز على دون بوسكو الكونجولي 3-1 اليوم السبت.

وسجل جابر الهدف الثاني في فوز فريقه على ضيفه دون بوسكو 3-1 في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وقال جابر لـFilGoal.com: "لا يمكن أن نتوقع نتيجة مباراة الإياب أمام دون بوسكو، هذه هي كرة القدم".

وتابع "لابد أن يكون الفريق كله فى حالة تركيز وأن ننسى نتيجة لقاء الذهاب حتى نحقق التأهل" .

وأوضح "التأهل سيكون بمثابة الانطلاق مرة أخرى للفريق فى مسابقة الدوري والعودة لمكاننا فى القمة" .

وأشار صاحب الـ20 عاما إلى أنه يحاول الحفاظ على معدله التهديفي، من أجل جذب أنظار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

وأكمل جابر "أنا بالفعل سعيد بإحراز الأهداف وأركز على ذلك في كل مباراة، إلا أن الأهم من ذلك هو فوز الفريق فى كل مباراة نخوضها".

وأتم "احترم اختيارات كوبر وهو بالفعل يختار أفضل اللاعبين في الدوري، ولهذا سأواصل اجتهادي مع الفريق من أجل أن أكون يوما في حساباته".

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