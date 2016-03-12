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4 مدرسين يتعدون بالضرب على طالب إعدادى بمعهد السلام الأزهرى

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4 مدرسين يتعدون بالضرب على طالب إعدادى بمعهد السلام الأزهرى 4 مدرسين يتعدون بالضرب على طالب إعدادى بمعهد السلام الأزهرى

شهد معهد السلام النموذجي الأزهرى بنين بالقاهرة واقعة قيام 4 مدرسين بالتعدى علي طالب بالصف الثالث الإعدادى بالضرب، حيث تبادلوا الاعتداء عليه حتي أسقطوه أرضا يوم الخميس الموافق 10/3/2016.

وتعود أحداث الواقعة أن معلمة تدعي ميرفت دخلت الفصل حصة احتياطية وهي الحصة الخامسة بالفصل الثالث الاعدادي بالمعهد وظلت تقرا وتكتب باجندتها تاركة  الطلبة دون دروس الأمر الذي ساعد الطلبة علي التحدث مع بعضهما البعض، عندئذ استدعت مشرف الدور الذي قام بدوره باصطفاف أكثر من ستة عشر طالب وتناوبوا ضربهم  وشتمهم، وعندما قال لهم الطالب المجني عليه وهو يوسف محمود متولي بالصف الثالث الاعدادي «أنا معملتش حاجة» عندئذ تركوا كل الطلبة وانفردوا به وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب يالايدي علي وجهه ورأسه وبالارجل وبالعصي واحد تلو الاخر حتي اسقطوه ارضا والمدرسين المعتدين هم كل من الاستاذ سامح اخصائي اجتماعي بالمعهد والاستاذ محمد تمام مدرس اللغة العربية بالمعهد والاستاذ عادل ابو الفتوح مدرس الدراسات بالمعهد والاستاذ خالد مختار وشهرته الجزار مدرس الكيمياء بالمعهد.

وقام ولى أمر الطالب بتقديم شكوى ضدهم لدى منطقة القاهرة الأزهرية ومازالت قيد التحقيق.

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