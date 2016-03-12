مصطفى بكري: مجلس النواب لن يسمح بتعديل مادة فترة حكم الرئيس

قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري، إن مجلس النواب حريص على تطبيق الدستور لافتا الى أن المادة منه 226 تعطى الحق للمجلس وحده فى تعديل أى من مواد الدستور، لافتاً إلى أنه ليس من حق أحد الاعتراض أو فرض وصايته على النواب.

وأضاف بكري، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، انه لن يسمح بتعديل مدة الريس المنصوص عليها فى الدستور المصري بأربعة سنوات، مردفاً: ” لا نقبل بأى حال من الأحوال بزيادة فترة الرئيس”، مؤكدًا أن الرئيس أعلن رفضه لمثل هذه المطالب، مطالبا بعد اختلاق أزمات سياسية .

وأشار بكري الى أن هناك فارق بين بعض التعديلات المقترحة وبين المواد التى تحتاج الى تعديل، مشيرا الى عدم وجود طرح بتعديل مواد معينة من الدستور ولم يتقدم نائب واحد بتعديل اى مادة من مواد الدستور.