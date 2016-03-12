محمد كامل: 215 مليون جنيه تكلفة الدوري المصري..ونلنا رعاية جميع الأندية المصرية

قال محمد كامل، رئيس شركة “برزنتيشن” الراعية لاتحاد كرة القدم، إن تكلفة سعر الدوري المصري يبلغ 215 مليون جنيه، وأنه اشتراه بـ177 مليون جنيه، و26 مليون منحت للتليفزيون المصري، مشيراً إلى أن سعره سيزيد العام المقبل خاصةً إذا عاد الجمهور مرة آخرى.

وأضاف “كامل”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو الحياة” الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية الحياة2 اليوم السبت، أن فكرة رعاية الأتوبيسات الخاصة بالأندية بدأت منذ العام الماضي، بعدما اشترط نادي الزمالك في عقده أن يمتلك أتوبيس خاص به، ويكون له رعاه عالميين، مشيراً إلى أن الفكرة أعجبتهم وأنهم كانوا يعتزمون رعاية نادي واحد فقط هذا العام، ولكن “مستوى الكرة العالي” هذا العام و”نشاط الأندية بشكل جيد جداً”، جعلهم يقررون منح أتوبيسات للأندية الشعبية كذلك.

وأوضح رئيس شركة “برزنتيشن” أن فرحة الجمهور في بورسعيد والإسكندرية بالأتوبيسات التي منحت لأنديتهم “المصري والاتحاد”، أمس الجمعة، أسعدتهم، مضيفًا “حصلنا على رعاية جميع الأندية المصرية، ونتمنى أن تمتلك الأندية المصرية أتوبيسات خاصة بها”.

وأكد “كامل” أن عدم وجود الجمهور يؤثر على الأندية وعلى سعر الدوري المصري بنسبة “الثلث”.

" frameborder="0">