صلاح ضد أودينيزي - هل يكسر نحسه أمام فريق يعرف خطورته جيدا؟

يدخل محمد صلاح جناح روما مباراة فريقه ضد أودينيزي وهو يسعى لهز شباك هذا الفريق لأول مرة منذ انتقاله لإيطاليا قبل 13 شهرا.

ويحل روما ضيفا على أودينيزي ضمن الجولة 29 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

فصلاح لم يلاقي أودينيزي سوى مرة واحدة وكانت بقميص فيورنتينا مارس الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

اللاعب المصري انتقل للفيولا في النصف الثاني من الموسم ولعب مباراة الدور الثاني ضد أودينيزي بعد لمعانه الشديد مبارياته الأولى مع الفريق.

فقد وضع صلاح تحت الرقابة اللصيقة من دفاع أودينيزى وتحديدا من البرازيلي آلان ماريز خلال الـ20 دقيقة التي لعبها، بعد أن أراحه فيتشينزو مونتيلا المدير الفني للفيولا آنذاك بسبب ضغط المباريات.

ملخص لمسات صلاح أمام أودينيزي

عندما انتقل صلاح إلى روما غاب عن لقاء الذئاب مع أودينيزي في الدور الأول لهذا الموسم بسبب الإيقاف والذي انتهى بنتيجة 3-1.

فقد طرد لاعب منتخب مصر من مباراة فيورنتينا التي سبقت هذا اللقاء وأوقف لمباراة واحدة وهي مواجهة أودينيزي.

من جهته، يسعى صلاح للتسجيل في هذه المباراة تحديدا بعد الانتقادات التي طالته عقب إضاعته لفرصتين هامتين أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

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المهاجم المصري يحتل صدارة هدافي الجيلاروسي برصيد 12 هدفا سجل 11 منها في الدوري الإيطالي وهدف في دوري الأبطال.

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من جانبه، يمر أودينيزي يبفترة صعبة، إذ يحتل الفريق المركز الـ16 في جدول الدوري ويسعى لاقتناص النقاط الثلاثة من ضيفه روما الذي انتصر في سبع مباريات متتالية بالكالتشيو منذ تولي لوتشانو سباليتي قيادة الفريق خلفا لرودي جارسيا المقال.

الانتصارات السبعة المتتالية جعلت روما ينفرد بالمركز الثالث في جدول المسابقة بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.