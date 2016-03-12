بالفيديو - بايرن يحذر يوفنتوس بخماسية في فيردر بريمن

(إفي): حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا السبت على ضيفه فيردر بريمن بخمسة أهداف نظيفة، ليواصل الاقتراب من إحراز لقب الدوري الألماني للمرة الرابعة تواليا.

سجل أهداف الفريق البافاري كل من الإسباني تياجو ألكانتارا هدفين (ق9 وق90) وتوماس مولر هدفين (ق31 وق65) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق84).

وبهذا الفوز يوسع بايرن الفارق بينه وأقرب منافسيه على اللقب، بروسيا دورتموند، إلى ثمان نقاط مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة.

بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 27 نقطة ليتراجع للمركز 15 ويعود بهذا الشكل إلى دائرة الخطر ويبقى على بعد 3 نقاط من منطقة الهبوط.

ويستعد بايرن لاستضافة يوفنتوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2 في إيطاليا.

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