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سفير الكويت يجدد التحذير لرعاياه من السفر للبنان بعد مقتل أحد مواطنيه

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سفير الكويت يجدد التحذير لرعاياه من السفر للبنان بعد مقتل أحد مواطنيه سفير الكويت يجدد التحذير لرعاياه من السفر للبنان بعد مقتل أحد مواطنيه

>جدد سفير دولة الكويت فى بيروت عبد العال القناعى ، تحذيرات السفارة لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان ، والمغادرة فورا نظرا للظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التى تعيشها البلاد.

وقال السفير الكويتى ، فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت - إنه تلقى من السلطات الأمنية اللبنانية نبأ اغتيال مواطن كويتى آخر (بعد الكويتيين اللذين قتلا منذ عدة أيام) ، موضحا أن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللبنانية لمعرفة تفاصيل الجريمة ومتابعة التحقيقات .

ومن جانبها .. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القوى الأمنية اللبنانية ألقت القبض على شخص سورى ، والذى اعترف خلال التحقيق معه بأنه أقدم على قتل شخصين أحدهما سورى والثانى كويتي، ورمى جثتيهما على الطريق البحرى فى منطقة الدورية ، مشيرة إلى أنه توجهت على الفور دورية أمنية إلى المكان، حيث عثرت على الجثتين وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات.

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مصر 365