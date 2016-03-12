حرس الحدود العراقى يصد هجوما لداعش على مخفر حدودى مع السعودية

>صدت قوة من حرس الحدود العراقى هجوما لتنظيم (داعش) الإرهابى على مخفر "مكر النعام" بالأنبار على الحدود مع السعودية ، ما أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين وإصابة خمسة من حرس الحدود.

وقال مصدر أمنى بالأنبار، فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن قوة من الفوج الثانى بحرس الحدود تمكنت من صد هجوم داعش على المخفر، مشيرا إلى أن سيارة مفخخة يقودها انتحارى انفجرت واستطاعت القوة من القبض على ستة آخرين وتسيطر على المخفر بعد صد الهجوم.

وفى بغداد، قتل مدنيان عراقيان وأصيب ستة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب أحد المقاهى الشعبية بمنطقة الزعفرانية جنوبى العاصمة العراقية.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.