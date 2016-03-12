شرطة عدن: القوات اليمنية تمكنت من استهداف أوكار العصابات الحوثية

>قالت شرطة عدن اليمنية ، إن وحدات تابعة لها قامت بمساندة رجال المقاومة بتنفيذ عملية نوعية استهدفت أوكار عدد من العصابات المسلحة الإرهابية فى مدينة المنصورة التى تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة وارتكبت عدد من جرائم القتل والاغتيالات وقطع الطرق .

وأوضحت الشرطة فى بيان وزع على وسائل الإعلام اليوم السبت - أن هذه العملية النوعية والتى تأتى فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية بدأت اليوم وقامت القوات بمطاردة هذه العناصر بمنطقة كالتكس وطاردتها وضيقت الخناق عليها فى عدد من شوارع المدينة وقتلت وجرحت عدد من عناصرهم .

وأوضح البيان أن طائرات التحالف العربى شاركت فى العملية وقصفت أحد المبانى التى أتخذتها هذه العصابة مقرا لها ،وأكدت شرطة عدن فى ختام البيان أن هذه العملية النوعية ستستمر وفقا لبرنامج المرحلة الثانية للخطة الأمنية بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وتأمين الحزام الأمنى لعدن بشكل كامل .

وكانت مديرية المنصورة بعد قد شهدت فى وقت سابق اليوم اشتباكات بين قوات الامن ومسلحين حاولا منع القوات من تنفيذ مهامهم.