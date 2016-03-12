بالفيديو.. تقرير في الجول - رعب ركلات الجزاء لبرشلونة ' نسبة نجاح 50% '

مجددا أهدر برشلونة ركلة جزاء وهذه المرة ضد خيتافي، سددها ليونيل ميسي نجم الفريق في يد الحارس فيسنتي جوايتا في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 6-0.

وحاليا أهدر برشلونة 8 ركلات جزاء من أصل 15 ركلة جزاء حصل عليها في الدوري الإسباني و10 من أصل 20 ركلة جزاء في كل المسابقات بنسبة نجاح 50%.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أزمة البلوجرانا في التعامل مع ركلات الترجيح.

يمتلك ميسي نفس معدل الركلات المهدرة مع نيمار دا سيلفا ولويس سواريز زميليه في الفريق، إذ أن النجم الأرجنتيني أهدر 4 من أصل 8 ركلات جزاء وكذلك نيمار بنفس العدد، في حين أن سواريز فشل في تسجيل ركلتين من أصل 4 ركلات جزاء.

وخلال المباريات الـ10 التي أهدر ثلاثي الخط الأمامي ركلات الجزاء فاز فيها البلوجرانا.

في 23 أغسطس ضد أتليتك بلباو فشل ميسي في تسجيل ركلة جزاء بالشوط الأول، في أول مباريات برشلونة بالدوري وسجل سواريز هدف المباراة الوحيد.

في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني خلال شهر سبتمبر الماضي أهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر مواجهة ليفانتي التي انتهت بنتيجة 4-1.

في الجولة السادسة من الدوري الإسباني ضد لاس بالماس تحصل برشلونة على ركلة جزاء أهدرها نيمار بالدقيقة في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

وفي نوفمبر الماضي ضد روما في المباراة الثانية بدور المجموعات والتي انتهت بنتيجة 6-1، أهدر نيمار ركلة جزاء أمام الحارس فوجيتش تشيزني.

بنهاية العام الماضي وبالتحديد في 30 ديسمبر بالجولة الـ17 من الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-0، أهدر نيمار ركلة جزاء ليسكنها المدافع في مرماه بالخطأ.

ضد فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بالكامب نو في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 7-0، أهدر نيمار ركلة جزاء.

ضد سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني في 14 فبراير بالمباراة التي انتهت بنتيجة 6-1، ربما خطف ميسي عقول جماهير كرة القدم بتمريره ركلة الجزاء لسواريز لكن لسوء الحظ تعد تلك ركلة جزاء مهدرة.

في الجولة التالية بالدوري الإسباني ضد سبورتينج خيخون، أهدر لويس سواريز ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح برشلونة.

وفي بداية شهر مارس ضد رايو فاليكانو بمنافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني بالمباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-1، أهدر سواريز ركلة جزاء في الدقيقة 69.

اليوم ضد خيتافي بالجولة الـ29 من الدوري الإسباني أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بنتيجة 6-0.