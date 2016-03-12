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بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن

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بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن
تخسيس البطن من المشاكل التى يعانى منها كثيرون، حيث لا يجدون حلا مثاليا لتخسيسها، لكن من الآن لا تحزن فقد أصبح متاحا تخسيس وزنك بتمرينات سهلة كشف عنها تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "Realsimple"، وتتضمن:

الخطوة الأولى: الإحماء (التسخين) قبل التمرين


>استلقى على ظهرك، ثم اثنى ركبتيك بحيث يكون وضع القدمين متساويا على الأرض، وخذ شهيقا ثم ارفع ذقنك على صدرك، وأخرج زفيرا ببطء مع رفع عنقك وكتفيك عن الأرض.

الخطوة الثانية: تمرين شد البطن


>استلق على الأرض، ممددا ذراعيك وساقيك، ليكون شكل جسمك كخط مستقيم، ثم خذ شهيقا وارفع الجزء العلوى من الجسم، واخرج زفيرا عند ملامسة ذراعيك لقدميك وهى ممتدة، وكرر ذلك 10 مرات.

الخطوة الثالثة: تمارين تمديد الساق


>ارفع ساقيك إلى أعلى وخذ نفسا عميقا مع وضع ذراعيك فى جانبيك، ثم اخرج زفيرا ببطء واخفض ساقيك لأسفل لتكون بعيدة عن الأرض بحوالى 10.16 سم، وثبت وضعك على ذلك لمدة دقائق ومارس الشهيق والزفير ثم فك جسمك.

الحركة الأولى

الحركة-الثالثة

الحركة-الثانية

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