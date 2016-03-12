بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن

الخطوة الأولى: الإحماء (التسخين) قبل التمرين

الخطوة الثانية: تمرين شد البطن

الخطوة الثالثة: تمارين تمديد الساق

تخسيس البطن من المشاكل التى يعانى منها كثيرون، حيث لا يجدون حلا مثاليا لتخسيسها، لكن من الآن لا تحزن فقد أصبح متاحا تخسيس وزنك بتمرينات سهلة كشف عنها تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "Realsimple"، وتتضمن:>استلقى على ظهرك، ثم اثنى ركبتيك بحيث يكون وضع القدمين متساويا على الأرض، وخذ شهيقا ثم ارفع ذقنك على صدرك، وأخرج زفيرا ببطء مع رفع عنقك وكتفيك عن الأرض.>استلق على الأرض، ممددا ذراعيك وساقيك، ليكون شكل جسمك كخط مستقيم، ثم خذ شهيقا وارفع الجزء العلوى من الجسم، واخرج زفيرا عند ملامسة ذراعيك لقدميك وهى ممتدة، وكرر ذلك 10 مرات.>ارفع ساقيك إلى أعلى وخذ نفسا عميقا مع وضع ذراعيك فى جانبيك، ثم اخرج زفيرا ببطء واخفض ساقيك لأسفل لتكون بعيدة عن الأرض بحوالى 10.16 سم، وثبت وضعك على ذلك لمدة دقائق ومارس الشهيق والزفير ثم فك جسمك.

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