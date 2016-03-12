وزير القوى العاملة: السعودية والكويت على وشك إلغاء نظام الكفيل

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الوزارة خلقت خلال الخمسة أشهر الماضية 196 ألف وظيفة، مؤكدًا أن البحرين ألغت نظام الكفيل والسعودية والكويت على وشك إلغائه، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال بشكل مكثف.

وعن التعديل الوزارى المرتقب قال وزير القوى العاملة فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، إنه لا يشغله أى تعديلات وزارية، مؤكدًا أن معياره هو العمل، وأنه سيظل يعمل فى منصبه حتى صدور قرار بأى تغيير أو أى تشكيل وزارى جديد، لافتًا إلى أن وزارة القوى العاملة وزارة خدمية لتسهيل الفرص المناسبة للمواطنين للحصول على عمل مناسب.

وأشار جمال سرور، إلى أنه على أى سائق يدفع لشركات الحج أكثر من 2% من قيمة العقد التقدم بشكوى للوزارة فورًا.

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