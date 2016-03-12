الزند يوضح حقيقة تصريحاته الأخيرة فى حوار خاص مع خالد صلاح الثلاثاء المقبل

يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامجه "أخر النهار" المذاع على فضائية النهار، وزير العدل المستشار أحمد الزند، فى حوار خاص ،يوم الثلاثاء المقبل ،الساعة 10.30 مساءً.

ويكشف المستشار الزند خلال حواره حقيقة تصريحاته الأخيرة التى أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعى، كما يستعرض تفاصيل زيارته الأخيرة لدولة الكويت ولقاءاته بعدد من مسئولى الدولة الشقيقة، ومحاور اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين، والتى تم توقيعها خلال الزيارة، كما يحاور خالد صلاح الوزير حول أبرز القضايا المتداولة فى ساحة العدالة، ومصير قضايا القيادات الإرهابية لجماعة الإخوان، وقضية الأموال المهربة للخارج، والقضايا المرفوعة من جانبه ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين.

ويتيح اليوم السابع لقرائه توجيه أسئلة لوزير العدل يجيب عنها خلال البرنامج. للمشاركة فى الحوار يمكنكم إرسال استفساراتكم وأسئلتكم، وسيجرى عرضها على الهواء فى البرنامج للإجابة عليها .

>كما يمكنكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لـ"اليوم السابع" وقناة النهار عبر هاشتاج #اسأل_الزند.