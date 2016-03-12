أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. احتجاز طائرة تجسس مع صحفى أمريكى بالمطار

Google+ Print
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. احتجاز طائرة تجسس مع صحفى أمريكى بالمطار للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. احتجاز طائرة تجسس مع صحفى أمريكى بالمطار
للمرة الثانية فى أقل من 24 ساعة، احتجزت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، طائرة تصوير بجودة عالية مع صحفى أمريكى من أصل يمنى، يعمل فى قناة إخبارية عالمية فى لندن، لدى وصوله من ألمانيا لتصوير بعض الأفلام التسجيلية فى ، وذلك لعدم حصوله على التصاريح الأمنية المقررة من الجهات المختصة، وتم السماح للصحفى بدخول البلاد بالرغم من حصوله على تصاريح من المركز الصحفى.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة لوفتهانزا رقم 7174 والقادمة من فرانكفورت فوجئ مدير الجمرك بصحفى من قناة اخبارية عالمية أمريكى من أصل يمنى، يحمل طائرة مزودة بكاميرا تصوير دقيقة ومن ارتفاعات تبلغ حوالى الف متر، وتم احتجازها طبقًا للقوانين التى تحظر دخولها للبلاد لخطورتها وإمكانية استخدامها فى عمليات التجسس، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حيث قامت بالتحقيق مع الإعلامى الأمريكى قبل السماح له بدخول البلاد مع احتجاز الطائرة وتسليمها له أثناء سفره .

كانت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى أمس الجمعة، قد أحبطت محاولة تهريب طائرة بتكنولوجيا متطورة جدًا تطير على ارتفاعات أكثر من 2 كيلو متر ومزودة بالعديد من كاميرات التصوير الدقيقة والتى قد تستخدم فى عمليات التجسس والمحظور دخولها البلاد مع راكب أمريكى.

القبض على "أمريكى" بمطار القاهرة لمحاولته تهريب طائرة تجسس صغيرة

تلفيات بمقدمة طائرة مصر للطيران لاصطدامها بطائر أثناء هبوطها بمطار هيثرو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش