للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. احتجاز طائرة تجسس مع صحفى أمريكى بالمطار

للمرة الثانية فى أقل من 24 ساعة، احتجزت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، طائرة تصوير بجودة عالية مع صحفى أمريكى من أصل يمنى، يعمل فى قناة إخبارية عالمية فى لندن، لدى وصوله من ألمانيا لتصوير بعض الأفلام التسجيلية فى مصر ، وذلك لعدم حصوله على التصاريح الأمنية المقررة من الجهات المختصة، وتم السماح للصحفى بدخول البلاد بالرغم من حصوله على تصاريح من المركز الصحفى.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة لوفتهانزا رقم 7174 والقادمة من فرانكفورت فوجئ مدير الجمرك بصحفى من قناة اخبارية عالمية أمريكى من أصل يمنى، يحمل طائرة مزودة بكاميرا فيديو تصوير دقيقة ومن ارتفاعات تبلغ حوالى الف متر، وتم احتجازها طبقًا للقوانين التى تحظر دخولها للبلاد لخطورتها وإمكانية استخدامها فى عمليات التجسس، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حيث قامت بالتحقيق مع الإعلامى الأمريكى قبل السماح له بدخول البلاد مع احتجاز الطائرة وتسليمها له أثناء سفره .

كانت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى أمس الجمعة، قد أحبطت محاولة تهريب طائرة بتكنولوجيا متطورة جدًا تطير على ارتفاعات أكثر من 2 كيلو متر ومزودة بالعديد من كاميرات التصوير الدقيقة والتى قد تستخدم فى عمليات التجسس والمحظور دخولها البلاد مع راكب أمريكى.

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