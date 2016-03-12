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وزيرة الهجرة تبدأ جولاتها الخارجية لشرح شهادة بلادى الدولارية.. الثلاثاء

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وزيرة الهجرة تبدأ جولاتها الخارجية لشرح شهادة بلادى الدولارية.. الثلاثاء وزيرة الهجرة تبدأ جولاتها الخارجية لشرح شهادة بلادى الدولارية.. الثلاثاء
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها ستبدأ جولاتها الخارجية للمصريين فى الخارج بداية من الثلاثاء المقبل بزيارة دولة الإمارات وتتضمن دبى والشارقة والعين وأبو ظبى، للترويج للشهادات الدولارية وشرحها للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيرافقها فى الجولة مسئولين من البنك المركزى للوقوف على اقتراحات المصريين فى الخارج وتحقيق التواصل المباشر معهم بشأن شهادة بلادى الدولارية، لافتة إلى أنه سيتم طبع شهادات بلادى الدولارية وإتاحتها أمام المصريين بالخارج بكل إمارة وحثهم على المشاركة فى دعم بلادهم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه بناء على مطالب المصريين فى الخارج خاصة المقيمين فى أوروبا لإصدار شهادات تناسبهم باليورو تواصلت مع البنك المركزى وتمت إتاحة شهادات بلادى باليورو للمصريين فى أوروبا .


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