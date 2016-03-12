بالفيديو – ' عضة ' باري تكلف كوستا أول طرد في مسيرته مع تشيلسي

استطاع جارث باري لاعب وسط إيفرتون أن يتسبب في طرد دييجو كوستا مهاجم تشيلسي في واقعة هي الأول في تاريخ اللاعب بقميص البلوز منذ انضمامه للفريق الإنجليزي.

وحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون اليوم السبت في مباراة ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدقيقة 84 تمت عرقلة كوستا من قبل اللاعب باري قبل أن يدخل المهاجم الإسباني في اشتباك مع باري دون أي رد فعل من الأخير.

و"عض" كوستا، رقبة باري وعلى الرغم من عدم وجود أي إشارة للاعب وسط إيفرتون إلا أن الحكم شاهد اللقطة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لباري والبطاقة الصفراء الثانية لكوستا ليخرج مطرودا من اللقاء.

واشتهر كوستا بتدخلاته العنيفة واشتباكه مع المدافعين لكن المهاجم الإسباني لم يلتق أي طرد منذ ان انضم لصفوف تشيلسي في عام 2014.

ونجح إيفرتون بالفوز على فريق تشيلسي بفضل ثنائية روميلو لوكاكاو.

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