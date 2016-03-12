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«إيهاب طلعت» : عودة الجماهير للملاعب هامة للغاية في الوقت الراهن

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«إيهاب طلعت» : عودة الجماهير للملاعب هامة للغاية في الوقت الراهن «إيهاب طلعت» : عودة الجماهير للملاعب هامة للغاية في الوقت الراهن

قال إيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة بروموميديا خلال احتفالية تسليم الأوتوبيس الجديد الخاص بنادي الاتحاد السكندري، أن الحضور هذا اليوم كان بدعوة من نادي الاتحاد السكندري وشركة بريزنتيشن الرائدة في التسويق الرياضي في كرة القدم، والتي يصلنا بها التعاقد علي الدوري المصري ، مضيفًا أن فرحة الجمهور اليوم بتسليم الأوتوبيس كبيرة فما بالك إذا كانت هناك مباراة.

وطالب “طلعت” خلال حديثه بعودة الجمهور للملاعب؛ لأنه هو عصب الرياضة وعصب البطولات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة غاية في الأهمية بسبب قوة الدوري المصري في هذه المرحلة.

المراسل : عمر عبد الناصر

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