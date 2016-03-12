انتهت قمة الكأس - إيفرتون يفوز على تشيلسي.. لوكاكو ثنائية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ربع نهائي كأس إنجلترا بين تشيلسي وإيفرتون.

ويحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون في ربع النهائي على ملعب جوديسون بارك.

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ويغيب إيدين أزار عن التشكيل الأساسي لتشيلسي واستمر غياب أليكساندر باتو اللاعب الذي انضم إلى حديثا على سبيل الإعارة قادما من كورينثيانز البرازيلي عن صفوف البلوز.

وكان أزار قد خرج من مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-1، في الدقيقة 77 وشارك أوسكار بدلا منه.

وجاء تشكيل جوس هيدينك كالتالي:

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

الدفاع: كينيدي – برانيسلاف إيفانوفيتش – جاري كاهيل – سيزار أزبليكويتا.

الوسط: جون أوبي ميكيل – نيمانيا ماتيتش – ويليان – سيسك فابريجاس – بيدرو رودريجيز.

الهجوم: دييجو كوستا.

البدلاء: أسمير بيجوفيتش – بابا عبد الرحمن – جون تيري – روبن لوفتس تشيك – أوسكار – بريتراند تراوري – لويك ريمي.

أما تشكيل روبيرتو مارتينيز لمواجهة تشيلسي:

حراسة المرمى: جويل روبلس

الدفاع: ليتون باينز – فونس موري – فيل جاجيلكا – شيموس كولمان.

الوسط:توم كليفرلي – جاريث باري – آرون لينون – جيمس ماكارثي – روس باركلي.

الهجوم: روميلو لوكاكو

دكة البدلاء: تيم هاوارد – جون ستونز – عمر نياسي – محمد بيستش – ليون أوسمان – جيرارد ديولوفيو- آرونا كونيه