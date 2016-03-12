بالفيديو - لوكاكو يقتل موسم تشيلسي.. إيفرتون إلى نصف نهائي الكأس

أطلق روميلو لوكاكو رصاصة الرحمة على موسم تشيلسي بعدما قاد إيفرتون لعبور عقبة البلوز في كأس إنجلترا.

إيفرتون فاز على تشيلسي بثنائية مقابل لاشيء في ربع نهائي كأس إنجلترا ليحلق الفريق إلى ويمبلي وينتظر خوض لقاء نصف النهائي.

ثنائية إيفرتون جاءت عن طريق لوكاكو. هدف أول ولا أروع في الدقيقة 77 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء بين أكثر من 3 لاعبين قبل أن يسجل.

وقبل استفاقة تشيلسي، عاد لوكاكو من جديد ليهز شباك البلوز. لاعب تشيلسي السابق يسجل في الدقيقة 82 ويؤمن انتصار إيفرتون.

ليودع تشيلسي مسابقة كأس إنجلترا وينتهي موسمه بلا أي بطولات.

تشيلسي ودع دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. يحتل المركز العاشر في الدوري بفارق 20 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر و11 نقطة عن سيتي صاحب المركز الرابع. والآن جاءت النهاية من إيفرتون في كأس إنجلترا.

ووصل إيفرتون إلى نصف نهائي كأس إنجلترا للمرة الأولى منذ موسم 2011-12.

ووصل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا كل من إيفرتون وكريستال بالاس ويتبقى الفائز من أرسنال ضد واتفورد والمتأهل من مواجهة مانشستر يونايتد ضد ويست هام.

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