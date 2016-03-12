تقرير في الجول – ميسي ونيمار وسواريز أكثر تهديفا من بايرن وسان جيرمان

يستمر الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا في تسجيل الأهداف مع برشلونة والتألق للموسم الثاني على التوالي، وبات على مقربة من الحفاظ على لقبي الدوري والكأس مبدئيا.

وتمكن الثلاثي من تسجيل 103 هدف هذا الموسم أكثر من أندية كبرى تحتل قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وهم على مقربة من تخطي ريال مدريد وبروسيا دروتموند.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مركز ثلاثي برشلونة بين كبار أوروبا.

سجل الثلاثي 103 هدفا هذا الموسم في كل البطولات سجل منهم نيمار 25 هدفا في 35 مباراة بكل المسابقات، وميسي سجل 36 هدفا في 36 مباراة خاضهم مع برشلونة، بينما سجل سواريز 42 هدفا في 41 مباراة شارك بهم هذا الموسم مع البلوجرانا.

هم أقل من بروسيا دورتموند الذي سجل 106 هدف في كل البطولات هذا الموسم وهدافهم هو بيير أوباميانج بـ34 هدفا ثم ماركو رويس بـ20 هدف.

وسجل ريال مدريد هذا الموسم 104 هدفا، هدافهم رونالدو بـ40 هدفا ثم كريم بنزيما 23 هدفا وجاريث بيل بـ14 هدفا.

وتخطى ثلاثي برشلونة كلا من باريس سان جيرمان الذي سجل 100 هدفا هذا الموسم بكل المسابقات، وهدافو الفريق في كل المسابقات زلاتان إبراهيموفيتش بـ31 هدفا، وإدينسون كافاني بـ17 هدفا.

كما تخطى الثلاثي بايرن ميونيخ الذي سجل 96 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وهدافو الفريق هما روبرت ليفاندوفسكي بـ34 هدفا وتوماس مولر بـ27 هدفا.