احتجاز طائرة تصوير ذات جودة عالية مع صحفي أمريكي بمطار القاهرة

احتجزت جمارك مطار القاهرة الدولي طائرة تصوير بجودة عالية مع صحفي أمريكى من أصل يمني ، يعمل في قناة إخبارية عالمية في لندن، لدى وصوله من ألمانيا لتصويربعض الأفلام التسجيلية فى مصر، وذلك لعدم حصوله علي التصاريح الأمنية المقررة من الجهات المختصة ، وتم السماح للصحفى بدخول البلاد بالرغم من حصوله على تصاريح من المركز الصحفي .

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة لوفتهانزا رقم 7174 والقادمة من فرانكفورت ، فوجئ جمارك ترك مدير الجمرك بصحفي منقناة اخبارية عالمية أمريكى من أصل يمنى، يحمل طائرة مزودة بكاميرا فيديو تصوير دقيقة ومن إرتفاعات تبلغ حوالي الف متر ، تم إحتجازها طبقا للقوانين التى تحظر دخولهاللبلاد لخطورتها وإمكانية إستخدامها فى عمليات التجسس ، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حيث قامت بالتحقيق مع الإعلامى الأمريكى قبل السماح له بدخول البلاد مع إحتجازالطائرة وتسليمها له أثناء سفره.