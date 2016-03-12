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احتجاز طائرة تصوير ذات جودة عالية مع صحفي أمريكي بمطار القاهرة

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احتجاز طائرة تصوير ذات جودة عالية مع صحفي أمريكي بمطار القاهرة احتجاز طائرة تصوير ذات جودة عالية مع صحفي أمريكي بمطار القاهرة

احتجزت جمارك مطار القاهرة الدولي طائرة تصوير بجودة عالية مع صحفي أمريكى من أصل يمني ، يعمل في قناة إخبارية عالمية في لندن، لدى وصوله من ألمانيا لتصويربعض الأفلام التسجيلية فى ، وذلك لعدم حصوله علي التصاريح الأمنية المقررة من الجهات المختصة ، وتم السماح للصحفى بدخول البلاد بالرغم من حصوله على تصاريح من المركز الصحفي .

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة لوفتهانزا رقم 7174 والقادمة من فرانكفورت ، فوجئ جمارك ترك مدير الجمرك بصحفي منقناة اخبارية عالمية أمريكى من أصل يمنى، يحمل طائرة مزودة بكاميرا تصوير دقيقة ومن إرتفاعات تبلغ حوالي الف متر ، تم إحتجازها طبقا للقوانين التى تحظر دخولهاللبلاد لخطورتها وإمكانية إستخدامها فى عمليات التجسس ، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حيث قامت بالتحقيق مع الإعلامى الأمريكى قبل السماح له بدخول البلاد مع إحتجازالطائرة وتسليمها له أثناء سفره.

 

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