ملك الأردن يبحث مع رئيستي كوسوفو وكرواتيا ورئيس وزراء ألبانيا محاربة الإرهاب

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيستي كوسوفو عاطفة آغا ، وكرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش ، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما كلا على حدة، إدامة التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ، مساء اليوم السبت، بأن هذه اللقاءات أجريت في مدينة العقبة ضمن نهج شمولي متكامل لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يهدد دول المنطقة والعالم.

وأشار البيان إلى أن هذه اللقاءات تأتي في سياق اجتماعات مماثلة عقدت خلال شهري يناير الماضي وأبريل 2015 مع رؤساء وممثلي عدد من الدول الإفريقية فيما يعرف “بلقاءات العقبة”.. مبينا أنه تم الاتفاق خلال لقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيسة كوسوفو على توقيع البلدين قريبا اتفاقية بشأن تبادل المساعدة القضائية في الشئون الجنائية.

أ ش أ