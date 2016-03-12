أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ارتياح في بعثة الأهلي بعد التعادل مع ريكرياتيفو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا

Google+ Print
ارتياح في بعثة الأهلي بعد التعادل مع ريكرياتيفو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا ارتياح في بعثة الأهلي بعد التعادل مع ريكرياتيفو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا

مارتن بول

أبدى أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ارتياحا كبيرا كبيرا من نتيجة التعادل السلبي مع فريق ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت علامات الرضا على وجوه الهولندي مارتن يول عقب التعادل مع ريكرياتيفو، وكذلك أعضاء الجهاز الفني، ولكنهم أعربوا عن حزنهم بسبب ضياع عدد كبير من الفرص السهلة خاصة في الشوط الأول التي كانت من الممكن ان تغير النتيجة تماما وتسهل لقاء الإياب على الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو الأنجولي مجددا في لقاء الإياب يوم 19 مارس الجاري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا