ارتياح في بعثة الأهلي بعد التعادل مع ريكرياتيفو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا

أبدى أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ارتياحا كبيرا كبيرا من نتيجة التعادل السلبي مع فريق ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت علامات الرضا على وجوه الهولندي مارتن يول عقب التعادل مع ريكرياتيفو، وكذلك أعضاء الجهاز الفني، ولكنهم أعربوا عن حزنهم بسبب ضياع عدد كبير من الفرص السهلة خاصة في الشوط الأول التي كانت من الممكن ان تغير النتيجة تماما وتسهل لقاء الإياب على الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو الأنجولي مجددا في لقاء الإياب يوم 19 مارس الجاري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

أ ش أ