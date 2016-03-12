الجيش اليمني يستعد لتحرير”تعز” من قبضة “الحوثيين” عبر المحور الغربي

قال المتحدث باسم القوات اليمنية، سمير الحاج، إن القوات اليمنية تسعى لاستعادة المحور الغربي على حدود مدينة تعز من قبضة جماعة الحوثي لتسهيل دخول المساعدات وإعادة ترتيب الملف الأمني داخل مدينة عدن.

وأضاف الحاج خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية مع الإعلامية لينا مسلم، اليوم، أن هناك تنسيق أمني بين قوات التحالف الدولي والقوات اليمنية لتحرير الأرض من قبضة الجماعات الإرهابية والأجنحة المتطرفة فى حزب الإصلاح.

وأوضح الحاج أنه ليس المهم كم المساحة التي تمكن الجيش اليمني من استعداتها من سيطرة الحوثي وصالح، وإنما الأهم هو استعادة المحور الغربي، الذي كان يمثل إحدى البؤر التي كانت تخنق سكان تعز، وكانت تمنع عنهم المؤن الطبية والغذائية.

فيما أشار على نعمان المصفري، المحلل السياسي إلى أن التقدم العسكري للقوات اليمنية في تعز يمثل نقطة نحول رئيسية في مسار الحرب، ويعد ذلك نتاجا طبيعيا لإعادة ترتيب الملف الأمني والعسكري بقيادة التحالف والتنسيق مع المقاومة الجنوبية وبعض أطرافها في المدينة.

ولفت إلى أن تحرير تعز بالكامل في القريب العاجل سيجعل من السهل بعد ذلك تحرير كافة المحافظات الأخرى.