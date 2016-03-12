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علاء عرفات يحصد مقعد نقيب الصيادلة بأسيوط

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علاء عرفات يحصد مقعد نقيب الصيادلة بأسيوط علاء عرفات يحصد مقعد نقيب الصيادلة بأسيوط
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة أسيوط على مقعد النقيب، فوز الدكتور علاء عرفات بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للدكتور محمد خليل، النقيب السابق الذى توفى بعد تعرضه لحادث طريق فى شهر نوفمبر الماضى.

وقال الدكتور أشرف فرغلى، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة صيادلة أسيوط، إن الانتخابات استمرت حتى السابعة مساءً، وأعقبها الفرز مباشرة بعد غلق الصناديق مباشرة.

وأسفرت النتائج عن حصول الدكتور علاء عرفات على 497 صوتًا بينما حصل الدكتور نبيل بسادة سعيد على 297 صوتًا والدكتور ألبير توفيق كيرلس على 228 صوتًا والدكتور عبد العظيم محمد عبد الرحمن على 3 أصوات، والدكتور مقار داود هلال على 3 أصوات، والدكتور هانى كمال عطية على صوت واحد، وأكد فرغلى أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائى كامل، برئاسة المستشار وليد حنفي، من مجلس الدولة، وبمساعدة لجنة الانتخابات التى تم تشكيلها من مجلس النقابة.


>- اليوم.. بدء انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط على مقعد النقيب

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