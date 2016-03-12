غدا..انطلاق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج 5" بالإسكندرية

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات (مارلوج 5) غدا الأحد، الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى ومعهد تدريب الموانئ التابعة للأكاديمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للموانئ والمرافق (IAPH) ومؤسسة ميناء فالينسيا - أسبانيا بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، وذلك حتى 15 مارس 2016.

يحضر فعاليات المؤتمر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وخالد حنفى، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج بركات بيتى، ووزير شئون البحرية فى دولة بنما.

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