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تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية فى المنتزة والعجمى بالإسكندرية

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تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية فى المنتزة والعجمى بالإسكندرية تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية فى المنتزة والعجمى بالإسكندرية
شنت إدارة تموين العجمى والمنتزة بالإسكندرية، حملة تفتيشية بتوجيهات مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة، وإيميل وكيل المديرية، ومحسن عبد السلام مدير الرقابة بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن إدارة تموين المنتزة عن تحرير 17محضرا، وفى إدارة العجمى عن تحرير 23 محضر مخالفة.

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة وتشغيل مخابز بدون ترخيص، مطبوعات لإحدى المطاعم، بيع خبز بسعر أزيد، إنتاج خبز ناقص الوزن، بيع مواد تموينية بسعر أزيد، عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار.

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