حسين سالم يتنازل عن 78 % من ممتلكاته للدولة ويتبرع بطائرته الخاصة لجهات سيادية

كتب – محمد سامى

قال الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم إنهم بصدد نقل ملكية 78% من ممتلكات حسين سالم بالداخل والخارج إلي الدولة ممثلة فى وزارة العدل، وذلك فى إطار إجراءات التصالح مع الدولة.

وأضاف “كبيش” فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، أنه من بين تلك الممتلكات التى سيتم نقل ملكيتها فندق جولف نعمة، وأسهم من جولى فيل شرم الشيخ وجولى فيل الأقصر، بالإضافة إلى شركة جنوب سيناء لتحليه مياه البحر، وعدد آخر من الأسهم والسندات فى البورصة المصرية .

وأشار كبيش إلى أن موكله حسين سالم قد تنازل عن طائرته الخاصة التى تقدر بـ120 مليون جنيه لصالح أحد الأجهزة السيادية بالدولة، وأكد كبيش أن التصالح مع موكله وفقًا لتعليمات قانون الكسب غير المشروع هو بداية للتصالح مع عدد من رجال الأعمال الهاربين الذين يرغبون فى التصالح مثل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصنارة الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وغيرهم .