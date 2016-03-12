دراسة تزعم: انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم يزيد فرص نمو وانتشار السرطان

زعمت دراسة إسبانية طبية - أشرف عليها باحثون من مستشفى كلينيك ببرشلونة مؤخرا - أن مرض انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم (يتوقف فيه التنفس 10 ثوان أو أكثر ويصيب الرجال بشكل خاص)، قد يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة، حسبما أشارت نتائج التجارب التى أجريت على الفئران المصابة بسرطان الكلى.

وأشار الباحثون إلى أن انقطاع التنفس خلال النوم قد يتسبب فى تعزيز نمو وانتشار الأورام السرطانية لأنه يمنع وصول الأكسجين للأعضاء الحيوية بجسم المريض، ما يجعل الجسم يطلق بروتينا معينا يحفز على تكوين عدد أكبر من الأوعية الدموية لتعويض نقص الأكسجين، وهذا يساهم فى تعزيز تغذية الأورام، وبالتالى ينمو السرطان بشكل أكبر، وترتفع فرص انتشاره ووصوله إلى الأعضاء الأخرى.

وأضاف الباحثون أن هذا قد يفسر أيضا سبب أن الرياضيين، الذين يضخ دمهم قدرا أكبر من الأكسيجين، أقل عرضة للإصابة بالأورام السرطانية مقارنة بالذين يتسمون بالخمول والكسل ولا يمارسون الرياضة.

وعرضت نتائج هذه الدراسة فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة الذى انعقد مؤخرا بمدينة ميونيخ الألمانية، ونشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

مخاطر انقطاع التنفس المفاجئ

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>وكانت الأبحاث الطبية السابقة كشفت عن بعض المخاطر الصحية المعرض لها المرضى المصابين بانقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم، حيث يصبحون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، كما كشفت دراسة استرالية أشرف عليها باحثون من جامعة سيدنى، أن انقطاع التنفس المفاجئ يرفع خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 340%.

- دراسة: انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم يرفع فرص الإصابة بالسرطان