أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي

Google+ Print
كرة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي كرة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي

حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على الأهلي بنتيجة 76-70 في الجولة السابعة من مسابقة دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة.

ونجح الاتحاد في تحقيق عودة رائعة أمام الأهلي، الذي كان متفوقا على زعيم الثغر في أغلب فترات اللقاء.

فانتهي الشوط الأول بالتعادل 20-20، قبل أن يتقدم الأهلي بنتيجة 39-34 في الشوط الثاني.

وحافظ الأهلي على تقدمه في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 54-53، ولكن الاتحاد نجح في النهاية في الفوز 76-70.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، ويأتي الجزيرة ثانيا برصيد 12 نقطة، ثم الأهلي برصيد 10 نقاط.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إعادة مباراة الأهلي أمام الزمالك في الجولة السابقة، بعدما اقتحم جمهور الفريقين صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع