كرة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي

حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على الأهلي بنتيجة 76-70 في الجولة السابعة من مسابقة دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة.

ونجح الاتحاد في تحقيق عودة رائعة أمام الأهلي، الذي كان متفوقا على زعيم الثغر في أغلب فترات اللقاء.

فانتهي الشوط الأول بالتعادل 20-20، قبل أن يتقدم الأهلي بنتيجة 39-34 في الشوط الثاني.

وحافظ الأهلي على تقدمه في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 54-53، ولكن الاتحاد نجح في النهاية في الفوز 76-70.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، ويأتي الجزيرة ثانيا برصيد 12 نقطة، ثم الأهلي برصيد 10 نقاط.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إعادة مباراة الأهلي أمام الزمالك في الجولة السابقة، بعدما اقتحم جمهور الفريقين صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.